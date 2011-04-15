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27/05/2020
17:51

С.Собянин предложил открыть непродовольственную торговлю 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил открыть непродовольственную торговлю 1 июня. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Стройкомплекс.

"Предлагаем с 1 июня открыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю. Там работает около 300 тыс. человек. Также предлагаю начать оказывать часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. Это тоже важные услуги", - сказал он.

Также по его словам, более 1 тыс. строительных площадок работают сейчас в столице. "В Москве в период ограничений работало где-то около 150 строек, которые мы не останавливали. Это метрополитен, железнодорожные и медицинские стройки. Сегодня работают более тысячи строительных площадок. Строители, пусть даже не в полном объёме, но начали работать почти на всех объектах. Это детские сады, школы, поликлиники, жильё, деловое и транспортное строительство", - сказал С.Собянин.

"AK&M" от 27.05.2020
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