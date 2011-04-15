Инфляция в РФ за неделю, с 19 по 25 мая, составила 0.1%

Инфляция в РФ за неделю, с 19 по 25 мая 2020 года, составила 0.1%. С начала года - 2.3%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



С 19 по 25 мая среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую - на 1.2%. Рис шлифованный подорожал на 1%, маргарин, макаронные изделия, конфеты шоколадные и чай черный - на 0.5%, масло подсолнечное и вермишель - на 0.4%, консервы мясные, молоко стерилизованное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, консервы фруктово-ягодные для детского питания и карамель - на 0.3%, колбасы варёные, сметана, консервы овощные для детского питания, мука пшеничная, водка, соль и печенье - на 0.2%.



Цены на яйца куриные снизились на 1.5%. Мясо кур подешевело на 0.7%, консервы мясные для детского питания и сахар-песок - на 0.3%, свинину, пшено и смеси молочные для детского питания - на 0.1%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.1%. В том числе на картофель подорожал на 3.5%, яблоки - на 2.4%, морковь - на 1.2%. В то же время помидоры стали дешевле на 3.7%, лук репчатый - на 3.2%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на пасту и щетки зубные - на 0.4%, бумагу туалетную - на 0.3%, подгузники детские и сухие корма для животных - на 0.1%. Цены на мыло туалетное снизились на 0.1%.



Из остальных непродовольственных товаров подорожали сигареты с фильтром отечественные - на 0.3%, телевизоры, шампуни - на 0.2%, смартфоны, брюки из джинсовой ткани и костюмы спортивные для детей - на 0.1%. Электропылесосы напольные стали дешевле на 0.3%.



Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.



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