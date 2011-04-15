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27/05/2020
18:18

Более 3.2 млн кв. м недвижимости могут построить около ЦКАД в Новой Москве

Более 3.2 млн кв. м недвижимости могут построить около ЦКАД в Новой Москве. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Как заявил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, согласовано строительство около 460 тыс. кв. м жилья и 2.8 млн "квадратов" коммерческих площадей вдоль Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Новой Москве.

"Территория вдоль ЦКАД станет мощным драйвером экономического развития новых округов. На сегодня в зоне влияния магистрали в новых округах утверждено три крупных проекта планировки территорий, которые предполагают возведение более 3.2 млн кв. метров недвижимости", - сказал В.Жидкин.

По его словам, точками роста станут отдельные участки в поселениях Краснопахорское, Щаповское, Первомайское, Михайлово-Ярцевское, а также площадка вблизи деревни Сенькино-Секерино.

"Реализации этих проектов позволит сформировать пояс занятости в зоне Центральной кольцевой автодороги и создать более 45 тыс. дополнительных рабочих мест", - пояснил В.Жидкин.

Глава Департамента отметил, что в перспективе в зоне влияния ЦКАД могут появиться и новые градостроительные проекты.

"AK&M" от 27.05.2020
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