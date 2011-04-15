Международные резервы РФ с 15 по 22 мая увеличились на $2.4 млрд (+0.4%) до $565.3 млрд

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Международные резервы РФ с 15 по 22 мая 2020 года увеличились на $2.4 млрд (+0.4%) до $565.3 млрд под воздействием положительной переоценки. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.
"AK&M" от 28.05.2020