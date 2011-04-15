Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 мая 2020 года.



ТУР, ТРУД, МАЙ

ЧИСЛО ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК ПО РОССИИ НАЧАЛО МЕДЛЕННО РАСТИ



В первой половине мая сотрудники российских компаний стали активнее ездить по стране: число командировок выросло в полтора раза по сравнению с апрелем, хотя и осталось на рекордно низком уровне. Заметному росту мешает обязательный двухнедельный карантин, установленный во многих регионах для приезжающих. Но даже после отмены ограничений речь может пойти о восстановлении лишь 50-60% от докризисного числа командировок по России.





КВАСНОЙ ЛОББИЗМ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ПРОСЯТ УПРОСТИТЬ ИМПОРТ СЫРЬЯ





Рост стоимости импортного сырья из-за девальвации рубля, угроза нестабильного спроса и сложностей с поставками на фоне пандемии COVID-19 вынудили производителей безалкогольных напитков обратиться в правительство за дополнительной поддержкой. Участники рынка просят премьера Михаила Мишустина обнулить пошлины на 145 видов сырья и оборудования. В противном случае они угрожают ростом цен на напитки на 10-12%.





МИНОБОРОНЫ ПЕРЕОЦЕНИЛО ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ

ВЕДОМСТВО СМЯГЧИЛО УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ИЛ-76МД-90А



Как стало известно "Ъ", Минобороны на новых условиях заключило с ульяновским заводом "Авиастар-СП" крупнейший контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Прежний контракт от 2012 года предполагал поставку 39 самолетов в среднем по 3,6 млрд руб. за штуку. Впоследствии выяснилось, что каждый выпущенный самолет приносит заводу около 1 млрд руб. убытков и "Авиастар-СП" пока смог поставить всего шесть машин. По данным "Ъ", всего по старому контракту теперь будет сдано 13 самолетов, а с 2021-го вступит в силу новый контракт до 2028 года на 14 судов. Новая цена, по информации "Ъ", варьируется в пределах 4,5-5 млрд руб. за изделие.





НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПОСТРАДАЛИ ПЕРВЫМИ

БАНКИ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТКАЗЫВАТЬ В ВЫДАЧЕ КРЕДИТОВ



Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд. По обеспеченным кредитам в апреле основной причиной отказа была плохая кредитная история заемщика. Эксперты указывают, что нежелание кредиторов брать дополнительные риски во время пандемии вполне логично, при этом допуская, что в мае ситуация с выдачей кредитов могла стабилизироваться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 28.05.2020