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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 мая в размере 78.2611 руб. против 77.9069 руб. на 28 мая.
Курс евро за последние 5 дней:
28.05.20 - 77.9069 руб.
27.05.20 - 77.7854 руб.
26.05.20 - 77.8823 руб.
23.05.20 - 78.4431 руб.
22.05.20 - 77.7965 руб.
"AK&M" от 28.05.2020