Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 мая

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Банк России установил на 29 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.9055
1 Азербайджанский манат 41.9105
100 Армянских драмов 14.6931
1 Белорусский рубль 29.4439
1 Болгарский лев 39.9602
1 Бразильский реал 13.4807
100 Венгерских форинтов 22.3403
1000 Вон Республики Корея 57.3295
10 Гонконгских долларов 91.6938
1 Датская крона 10.4841
1 Доллар США 71.1012
1 Евро 78.2611
100 Индийских рупий 93.8280
100 Казахстанских тенге 17.2177
1 Канадский доллар 51.5749
100 Киргизских сомов 96.7137
10 Китайских юаней 99.3089
10 Молдавских леев 40.3984
1 Новый туркменский манат 20.3437
10 Норвежских крон 71.7991
1 Польский злотый 17.6667
1 Румынский лей 16.1366
1 СДР (специальные права
заимствования) 97.1932
1 Сингапурский доллар 50.0325
10 Таджикских сомони 69.2994
1 Турецкая лира 10.4645
10000 Узбекских сумов 70.1244
10 Украинских гривен 26.4440
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.0919
10 Чешских крон 28.9170
10 Шведских крон 73.9298
1 Швейцарский франк 73.2624
10 Южноафриканских рэндов 40.7056
100 Японских иен 65.9413
"AK&M" от 28.05.2020