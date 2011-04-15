Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 мая

Банк России установил на 29 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.9055

1 Азербайджанский манат 41.9105

100 Армянских драмов 14.6931

1 Белорусский рубль 29.4439

1 Болгарский лев 39.9602

1 Бразильский реал 13.4807

100 Венгерских форинтов 22.3403

1000 Вон Республики Корея 57.3295

10 Гонконгских долларов 91.6938

1 Датская крона 10.4841

1 Доллар США 71.1012

1 Евро 78.2611

100 Индийских рупий 93.8280

100 Казахстанских тенге 17.2177

1 Канадский доллар 51.5749

100 Киргизских сомов 96.7137

10 Китайских юаней 99.3089

10 Молдавских леев 40.3984

1 Новый туркменский манат 20.3437

10 Норвежских крон 71.7991

1 Польский злотый 17.6667

1 Румынский лей 16.1366

1 СДР (специальные права

заимствования) 97.1932

1 Сингапурский доллар 50.0325

10 Таджикских сомони 69.2994

1 Турецкая лира 10.4645

10000 Узбекских сумов 70.1244

10 Украинских гривен 26.4440

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.0919

10 Чешских крон 28.9170

10 Шведских крон 73.9298

1 Швейцарский франк 73.2624

10 Южноафриканских рэндов 40.7056

100 Японских иен 65.9413

"AK&M" от 28.05.2020