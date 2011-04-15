ЦБ установил учётную цену золота на 29 мая - 3939.39 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 3939.39 руб./грамм

Серебро: - 39.64 руб./грамм

Платина: - 1911.06 руб./грамм

Палладий:- 4434.75 руб./грамм

"AK&M" от 28.05.2020