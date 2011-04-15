Ингосстрах застрахует квартиры компании "ДОМ РФ. Ипотечный агент" на 13 млрд руб.

Ингосстрах победил в открытом конкурсе "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на право заключения 30-летнего полиса генерального страхования квартир. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В рамках договора будут застрахованы квартиры, выступающие обеспечением по закладным, которые включены в ипотечное покрытие облигаций. Программа страхования включает 12.2 тыс. квартир. Страховая сумма составляет до 13 млрд руб. Cрок действия договора – до 30.04.2049 года.



"ДОМ.РФ Ипотечный агент" — компания, учреждённая в рамках реализации инициативы по созданию ликвидного рынка стандартизированных однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством компании "ДОМ.РФ".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 28.05.2020