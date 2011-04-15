Повтор! Внешнеторговый оборот РФ в I квартале снизился на 9.3% до $143.5 млрд

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Внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2020 года снизился на 9.3% до $143.5 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.
Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 31.7% до $32.1 млрд.
Объём экспорта сократился на 14.5% до $87.8 млрд, импорта - вырос на 1.1% до $55.7 млрд.
"AK&M" от 27.05.2020