Повтор! Внешнеторговый оборот РФ в I квартале снизился на 9.3% до $143.5 млрд

Внешнеторговый оборот РФ в I квартале 2020 года снизился на 9.3% до $143.5 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 31.7% до $32.1 млрд.



Объём экспорта сократился на 14.5% до $87.8 млрд, импорта - вырос на 1.1% до $55.7 млрд.





"AK&M" от 27.05.2020