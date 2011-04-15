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28/05/2020
10:34

ВТБ запустил рефинансирование автокредитов с отсрочкой платежей

ВТБ предоставил клиентам возможность отложенных платежей в рамках рефинансирования автокредитов. Об этом говорится в сообщении банка.

Заемщики других банков смогут переоформить их действующие автокредиты под одну из самых низких на рынке ставок - от 4% годовых.

ВТБ дает возможность клиентам в течение первых трех месяцев пользоваться кредитом и не платить по нему.

Чтобы не вносить ежемесячные платежи по новому автокредиту в течение трех месяцев клиентам необходимо в рамках рефинансирования подключить опцию "Отложенный платеж".

Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования - защиты от потери работы (дисконт 2 п.п.), страхования залога на весь срок кредита (5.5 п.п.), а также пакета "Автолюбитель" (3 п.п.). Все услуги оформляются клиентами по желанию. Заявку можно подать на сайте банка в разделе "Рефинансирование автокредита".

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования с отсрочкой платежей - от 300 тыс. до 3 млн руб. Возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования - от года до 5 лет. Автомобиль оформляется в залог банка.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.


"AK&M" от 28.05.2020
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