Банк "Санкт-Петербург" выплатит дивиденды за 2019 год только по "префам"

Акционеры банка "Санкт-Петербург" на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении банка.



По привилегированным акциям дивиденды будут выплачены в соответствии с уставом банка в размере 0.11 руб. на привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным акциям составит 2.211 млн руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июня 2020 года.



На собрании утверждены годовой отчет банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, согласно которой прибыль составила 5.75 млрд руб.



Избран наблюдательный совет на 2020-2021 корпоративный год, в который вошли: А.Савельев, А.Бычков, А.Германович, В.Гузь, А.Звездочкин, Е.Иванникова, П.Кирюханцев, Ю.Левин, С.Назаров.



Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.





"AK&M" от 28.05.2020