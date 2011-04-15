Спрос россиян на покупку авиабилетов в мае вырос на 46%, на железнодорожные - на 42%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ по транзакциям за первые три недели мая по сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 года.



Наибольшую активность проявляют жители московского региона, транзакции которых в несколько раз превышают показатели остальной России.



Траты москвичей на авиабилеты увеличились в мае на 56%, средний чек составляет порядка 10 тыс. руб., по сравнению с апрелем он вырос на 20%. В регионах общие расходы возросли на 10%, средняя сумма покупки одного билета составляет 9 тыс. руб., что также на 10% превышает апрельский показатель.



Покупку железнодорожных билетов активнее возобновили регионы - в мае по сравнению с апрелем объем трат увеличился на 50%, средний чек достигает 3 тыс. руб. В столичном регионе спрос вырос на 40%. Средний чек за билет составляет до 1.6 тыс. руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2020