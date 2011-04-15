Эр-Телеком покупает ИРИС

Эр-Телеком покупает ООО "Информационные розничные интегрированные системы" (ИРИС). Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



По данным реестра, сделка не завершена, поскольку доля находится в залоге "до момента исполнения покупателем обязательств по договору купли-продажи доли в уставном капитале в размере 51%".



Напомним, совет директоров АО "ЭР-Телеком Холдинг" на заседании 31 января 2020 года одобрил участие компании в ИРИС, путем приобретения доли в размере 4.9% уставного капитала у Игоря Фомина.



Эр-Телеком является одним из учредителей ИРИС, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Компания была зарегистрирована в конце 2015 года в Москве.



"ЭР-Телеком" - российская телекоммуникационная компания. Основное юридическое лицо компании - АО "ЭР-Телеком Холдинг". Головной офис - в Перми.



В 2001 году в Перми было образовано ЗАО "ЭР-Телеком" путём слияния телефонного оператора ЗАО "Элсвязь" и интернет-провайдера ЗАО "Рейд-Интернет", работавших в Перми с 1997 года. В феврале 2006 года "Пермская финансово-производственная группа" за счёт допэмиссии и выкупа акций у других акционеров стало владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЭР-Телеком". В апреле 2006 года совет директоров ЗАО "ЭР-Телеком" принял решение о создании управляющей компании ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" для курирования развития региональных проектов компании. В мае 2009 года акционеры ЗАО "ЭР-Телеком" приняли решение об изменении типа общества на открытое. В 2010 году компания завершила присоединение 14 региональных дочерних компаний к ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг". С марта 2015 года изменилось наименование с ЗАО на АО "ЭР-Телеком Холдинг".



В 2015 году ЭР-Телеком Холдинг приобрёл нескольких локальных операторов: АО "Ярославльтелесеть", АО "Деловая Сеть - Иркутск", АО "Мегаполис-Телеком" и АО "Сибирская телефонная компания" в Иркутске. В июне 2016 приобрёл оператора беспроводного доступа ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ" (бренд "Энфорта"), также ООО "ТураТелеком", ООО "Корвет Телеком", ООО "Интел" в Рязани и ООО "ВЕСТ КОЛЛ СПб". В 2017 году купили ведущего интернет-провайдера Новосибирска "Новотелеком" (бренд "Электронный город"), АО "ИНФОСЕТИ" в Москве, ООО "Сатурн-Интернет" в Перми, ООО "Директ-Телеком", ООО "РадиоНет" в Санкт-Петербурге, АО "ТКС "Нева", АО "АКАДО-Екатеринбург", ООО "Коламбия Телеком" в Волгограде и ООО "Энлинк Телекоммуникации" в Рязани.



В 2016-2017 годах АО "ЭР-Телеком Холдинг" было реорганизовано путём присоединения к нему АО "Мегаполис-Телеком", АО "Сибирская телефонная компания", ООО "Корвет Телеком" (Иркутск), АО "Ярославльтелесет", ООО "Перспектива" (Санкт-Петербург), ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ", АО "ИНФОРМАЦИЯ И ТЕЛЕМАТИКА" (Москва), ООО "РадиоНет" (Санкт-Петербург), ООО "СТК" (Иваново), ООО "ИНФОСЕТИ-КАЛУГА".



В 2018 году ЭР-Телеком Холдинг приобрёл операторов ООО "Кредолинк" (Санкт-Петербург), "Аксинет" (Курск), ТОМТЕЛ (Томск). В декабре 2019 года приобрел ООО "Компания СКВ" работающую под брендом "СКВ-Телеком" (Воронеж) и ООО "Кроникс Плюс" бренд Rinet (Москва).



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 28.05.2020