Россияне на самоизоляции увеличили траты на питание и дистанционное образование для детей

Среднемесячные расходы россиян в апреле-мае снизились по сравнению с первым кварталом 2020 года по всем товарным позициям. Исключение составляют расходы на питание, гаджеты и дистанционное образование детей, а также накопления на поступление в вуз. Об этом свидетельствуют данные анализа трансакций клиентов банка "Открытие" и продаж "детских" полисов НСЖ "Росгосстрах Жизнь".



В апреле на самоизоляции у россиян существенно возросли траты, связанные с гаджетами и дистанционным обучением детей. В частности, по сравнению с первым кварталом 2020 года, в апреле на 23% увеличились месячные расходы на аудиовизуальные товары, включая книги, фильмы и музыку, на 29% - на цифровые приложения, на 22% - на видеоигры. В первой половине мая этот объем расходов сохранился.



Расходы на дистанционные школы в апреле-мае увеличились на 8%, на коммерческие образовательные услуги в целом - на 2%. При том, что расходы россиян на общеобразовательные учреждения (начальные и средние школы, колледжи и университеты) снизились на 57%.



В мае начали резко расти накопления клиентов банка "Открытие" на будущее своих детей, в том числе на получение высшего образования. Общая сумма полисов "детских" программ накопительного страхования жизни (НСЖ "Детский капитал") от "Росгосстрах Жизнь" выросла более чем на 50% и вернулась к "докарантинному" уровню - показателю марта 2020 года.



Траты на продукты питания по сравнению со среднемесячным показателем первого квартала в апреле-мае выросли на 16%. В торговых сетях смешанного типа (супермаркетах) расходы россиян увеличились еще существеннее - на 26%.



Общее падение трат россиян на одежду и обувь в апреле-мае по сравнению с первыми месяцами 2020 года составило 73%. Сильнее упали только расходы на ювелирные изделия (93%), транспорт (95%), и услуги аэропортов (они составили лишь 2% от уровня до начала карантина).



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 28.05.2020