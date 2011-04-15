Средний размер потребительских кредитов в РФ достиг рекордных 236.3 тыс. руб.

Средний размер выданных потребительских кредитов в апреле 2020 года составил "рекордные" 236.3 тыс. руб. По сравнению с "докарантинным" мартом 2020 года показатель вырос всего на 2.4% с 230.7 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом ссновной рост среднего размера потребкредитов до рекордных значений пришелся именно на март 2020 года



В апреле 2020 года самый большой средний размер потребкредитов в регионах РФ отмечен в Москве (510.7 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (395.1 тыс. руб.), Московской области (365.7 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (334.7 тыс. руб.), а также в Ленинградской области (270.7 тыс. руб.).







"AK&M" от 28.05.2020