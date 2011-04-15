МОЭК не планирует выплачивать дивиденды за 2019 год

Совет директоров ПАО "МОЭК" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2019 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Совет рекомендовал утвердить распределение прибыли: из общего размера чистой прибыли в размере 11.629 млрд руб. направить в резервный фонд 34.055 млн руб., на инвестиционные цели - 4.323 млрд руб. Прибыль в размере 7.272 млрд руб., полученную по договорам на технологическое присоединение, рекомендовано оставить в распоряжении Общества.



Раннее совет директоров принял решение о проведении годового собрания акционеров 24 июня.



Напомним, за 2018-2017 годы дивиденды не выплачивались.

ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").



Прибыль МОЭК по МСФО за 2019 год выросла на 21% до 11.148 млрд руб. с 9.21 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 2.1% до 159.378 млрд руб. со 162.841 млрд руб. Показатель EBITDA составил 30.402 млрд руб. против 26.579 млрд руб. Операционные расходы выросли на 0.95% до 146.109 млрд руб.



Прибыль ПАО "МОЭК" по МСФО за I квартал 2020 года упала на 18% до 6.904 млрд руб. с 8.42 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 8.1% до 57.582 млрд руб. с 62.687 млрд руб. Это в основном связано с более высокой средней температурой наружного воздуха в отчётный период. Операционные расходы снизились на 5.2% до 46.624 млрд руб. Показатель EBITDA составил 13.767 млрд руб. против 14.119 млрд руб.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2020 года упала на 5.2% до 8.518 млрд руб. с 8.985 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 9% до 54.191 млрд руб. с 59.552 млрд руб., валовая прибыль - на 21% до 9.039 млрд руб. с 11.467 млрд руб., показатель EBITDA - на 4% до 13.673 млрд руб. с 14.228 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2020