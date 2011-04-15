Ростелеком и концерн "Национальные телематические системы" создают совместное предприятие

Ростелеком и концерн "Национальные телематические системы" (НТС) создают совместное предприятие (СП) для развития интеллектуальных транспортных систем в России. Об этом говорится в сообщении сторон.



СП займется разработкой и продвижением комплексных решений для государства, регионов и муниципалитетов в рамках реализации национальных и ведомственных проектов "Цифровая экономика Российской Федерации", "Цифровой регион", "Умный город", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



Ростелеком и НТС объединят в СП свои экспертизу, компетенции и практический опыт реализации проектов создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Ключевыми направлениями деятельности станут создание автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, платных парковочных пространств, автоматических систем весогабаритного контроля, систем управления трафиком, динамического оповещения, метеомониторинга и мониторинга состояния дорог. Кроме того, СП планирует разрабатывать комплексные решения для управления общественным транспортом и умными остановками.



СП будет ориентироваться на преимущественное использование отечественного оборудования и программного обеспечения (ПО) при создании своих решений и будет работать под брендом Ростелематика.



Концерн "Национальные телематические системы" основан в 2015 году и ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки.



НТС - крупнейший в России разработчик решений для интеллектуальной дорожной инфраструктуры. Компании группы охватывают полный цикл создания продуктов: от конструирования программно-аппаратных элементов умных дорог до реализации проектов федерального масштаба.



В составе концерна - научно-исследовательские лаборатории, испытательные полигоны, производственные площадки, интеграционные и эксплуатационные подразделения.



Приоритетные направления разработки НТС: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных дорог, инфраструктура умных городов, платформа мультимодальных грузовых перевозок, решения в области интернета вещей и беспилотного транспорта.



Разработками концерна "Национальные телематические системы" оборудованы более тысячи высокотехнологичных объектов дорожной инфраструктуры, общая протяженность оснащенных концерном магистралей превышает 50 тыс. км. В мире используется более 2.5 млн микроэлектронных изделий, созданных в НТС. К решениям концерна подключено более 550 тыс. транспортных и логистических компаний.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 28.05.2020