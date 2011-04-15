Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит в рамках государственной программы "Ипотека с господдержкой 2020" теперь можно получить по ставке 5.9% годовых. Размер процентной ставки по ипотеке для покупки жилья на вторичном и первичном рынках также уменьшен и составляет от 8.05% годовых для кредитов с первоначальным взносом от 20%. Кроме того, РСХБ рефинансирует ранее взятый кредит в другом банке по сниженной ставке от 8.2% годовых.



Военнослужащие могут воспользоваться специальным ипотечным предложением по ставке 7.99% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов.



Ипотечный портфель банка в мае 2020 года превысил 280 млрд руб.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 28.05.2020