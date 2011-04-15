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28/05/2020
11:13

Потенциал минерально-сырьевой базы РФ не востребован в полном объеме, СП

Счетная палата проанализировала состояние минерально-сырьевой базы страны и пришла к выводу, что при всем богатстве и разнообразии она пока не только не может служить драйвером экономического роста, но и имеет риски стагнации из-за различных управленческих ошибок и административных барьеров. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

"В недрах нашей страны залегают практически все разведанные в мире полезные ископаемые. Однако потенциал этих ресурсов не востребован в полном объеме. Сегодня из 283 видов полезных ископаемых, выявленных в недрах Российской Федерации, добывается только 86", – подчеркивает аудитор Михаил Мень.

Как показал анализ, одна из ключевых проблем – недостаточная геологическая изученность: в отсутствие эффективных технологий прогнозирования и поиска новых месторождений полезных ископаемых среднемасштабным геологическим картированием покрыто всего 24.1% территории страны.

Другая болевая точка – финансирование. Сейчас отрасль недостаточно привлекательна для частных инвестиций: риски большие, а стимулов мало. Плюс сложный процесс получения разрешения на проведение геологоразведки и ограниченный доступ к геологической информации.

"AK&M" от 28.05.2020
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