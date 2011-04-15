Кипрский суд арестовал активы Группы ИСТ

Окружной суд Лимассола (Республика Кипр) утвердил приказ об аресте активов головных кипрских компаний группы ИСТ в рамках иска группы компаний ОВК о возмещении ущерба в размере более 8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ОВК.



Исковые требования связаны с рядом сделок, заключенных в 2015-2018 годах, обладающих признаками нерыночности и целью которых, по мнению ОВК, был вывод из компании денежных средств в пользу Группы ИСТ.



Подозрительные сделки были выявлены в рамках финансового расследования в группе компаний ОВК, проведенного после того, как основными акционерами компании стали банк непрофильных активов "Траст" и банк "ФК Открытие".



Как отметил председатель совета директоров ПАО "НПК ОВК", президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов, слова которого приводятся в сообщении, "являясь одним из основных акционеров компании, "Траст" инициировал проведение в ОВК финансового расследования, выявившее значительный объем операций, ставших основанием для поданного ОВК иска о возмещении причиненного ему ущерба. Мы приветствуем принятое судом решение об аресте активов, которое не позволит ответчикам скрыть их и уклониться от решения по существу спора после того, как оно будет вынесено. Как показывает наша практика, взыскания выведенных средств можно добиться вне зависимости от того, какой юрисдикцией воспользовались ответчики".



НПК ОВК (ИНН 7705522866) - крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Компания создана в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "ТихвинХимМаш", АО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО "ТСЗ "Титран-Экспресс". За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий". Сервисная деятельность НПК ОВК представлена широкой сетью учебных и сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ и Балтии.



Прибыль ОВК по МСФО за 2019 год составила 3.135 млрд руб. против убытка 9.777 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продолжающейся деятельности составила 1.161 млрд руб. против убытка 11.893 млрд руб. Выручка упала почти на 8% до 64.47 млрд руб. с 70.019 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 2.5 раза до 11.134 млрд руб. с 4.452 млрд руб.



ИСТ - группа инвесторов, совместно реализующих инвестиционные проекты и управляющих компаниями и предприятиями, работающими в различных отраслях российской экономики. Штаб-квартира - в Москве. В 2013 году на основе части активов, сформированных в Группе ИСТ, была создана холдинговая компания ICT Holding Ltd, зарегистрированная на Кипре, управляющаяся независимым менеджментом и реализующая самостоятельную инвестиционную стратегию.



"AK&M" от 28.05.2020