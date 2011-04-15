Минфин перечислил 100 млрд руб. 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов

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Минфин, согласно распоряжению Правительства РФ, перечислил 100 млрд руб. 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом говорится в сообщении министерства.
Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года.
Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
"AK&M" от 28.05.2020