Минфин перечислил 100 млрд руб. 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов

Минфин, согласно распоряжению Правительства РФ, перечислил 100 млрд руб. 56 российским регионам для компенсации снижения их доходов. Об этом говорится в сообщении министерства.



Средства направят в те субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года были ниже поступлений за два предыдущих года.



Размер дотации определён с учётом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.



"AK&M" от 28.05.2020