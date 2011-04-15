Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2020
12:51

Правительство упростило правила выкупа спортивных сооружений у частных инвесторов

Региональные власти получили возможность оперативно выкупать спортивные объекты, построенные частными инвесторами. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию. Теперь же регионы смогут тратить эти деньги на покупку спортивных объектов, возведённых коммерческими компаниями.

Новая мера привлечёт в отрасль инвесторов и ускорит формирование спортивной инфраструктуры в субъектах Федерации, полагает Кабинет министров.

"AK&M" от 28.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100