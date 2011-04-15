Правительство упростило правила выкупа спортивных сооружений у частных инвесторов

Региональные власти получили возможность оперативно выкупать спортивные объекты, построенные частными инвесторами. Необходимые для этого изменения внесены в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта". Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Ранее правила предоставления субсидий в рамках госпрограммы позволяли расходовать средства только на строительство и реконструкцию. Теперь же регионы смогут тратить эти деньги на покупку спортивных объектов, возведённых коммерческими компаниями.



Новая мера привлечёт в отрасль инвесторов и ускорит формирование спортивной инфраструктуры в субъектах Федерации, полагает Кабинет министров.



"AK&M" от 28.05.2020