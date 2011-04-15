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28/05/2020
12:17

Москва с 1 июня начинает второй этап смягчения ограничений

Москва с 1 июня 2020 года начинает второй этап смягчения ограничений. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

При этом С.Собянин подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не надо, срок их действия будет продлен автоматически.

В рамках второго этапа смягчения ограничений возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Жители города, хоть и с ограничениями, смогут выходить на прогулки.

Так, с понедельника жители города, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов. В автосалонах и магазинах должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности - те же, что и в магазинах.

Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня.

В полном объеме заработает городской велопрокат. Начиная с 10 апреля пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб. С понедельника 1 июня брать велосипеды на прокат смогут все желающие. "Единственное условие - необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее - сделать и то, и другое", сказал мэр.

Помимо этого, в ближайшие недели порядка 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.

Кроме того, в свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат.

Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

"AK&M" от 28.05.2020
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