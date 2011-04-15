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28/05/2020
14:22

Barry Callebaut приобретает GKC Foods в Австралии

Группа Barry Callebaut подписала соглашение о приобретении GKC Foods Pty Ltd (Австралия), производителя шоколада и начинок, обслуживающего многие потребительские шоколадные бренды в Австралии и Новой Зеландии. Об этом говорится в сообщении Barry Callebaut.

Barry Callebaut планирует модернизировать и расширить существующую инфраструктуру фабрики, установить современную линию по производству шоколада и внедрить интегрированную систему управления для повышения эффективности автоматизированного производства.

Приобретение GKC Foods дает Barry Callebaut возможность расширить свои позиции на промышленном рынке шоколада.

GKC Foods производит шоколад и кондитерские изделия "Made in Australia " с 1980-х годов. Сегодня компания выпускает широкий ассортимент продукции, включая органический и веганский шоколад для специализированных шоколадных магазинов. Компания имеет шоколадную фабрикую и склад в Мельбурне.

Barry Callebaut - один из крупнейших производителей шоколада и какао в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания управляет 10 шоколадными и какао-фабриками в Китае, Индонезии, Японии, Малайзии и Сингапуре. За последние 12 месяцев компания также расширила свои торговые операции в Индонезии и на Филиппинах, в дополнение к своим существующим офисам продаж в Индии, Японии, Малайзии, Сингапуре и Таиланде. Недавно она объявила о строительстве новой шоколадной фабрики в Индии, которая, как ожидается, будет готова в следующем году. Штаб-квартира компании Barry Callebaut в Азиатско-Тихоокеанском регионе находится в Сингапуре.


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