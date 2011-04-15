ВТБ выдаст 200 млн руб. на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР

ВТБ направил более 430 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в рамках процесса электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России. Об этом говорится в сообщении банка.



За месяц работы по технологии обмена данными в XML формате клиенты уже получили первые подтверждения ПФР о положительном решении и использовали средства для улучшения жилищных условий. В настоящее время общая сумма таких перечислений по находящимся в работе заявлениям превышает 200 млн руб.



Первыми клиентами, получившими выплату для досрочного погашения ипотечного кредита в рамках цифрового процесса, стала семья из Красноярска. Наибольшее число обращений на текущий момент зафиксировано в Оренбурге, Иркутске, Ставрополье, Алтайском крае, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2020