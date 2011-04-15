Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2020
13:38

ВТБ выдаст 200 млн руб. на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР

ВТБ направил более 430 заявлений на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в рамках процесса электронного взаимодействия с Пенсионным фондом России. Об этом говорится в сообщении банка.

За месяц работы по технологии обмена данными в XML формате клиенты уже получили первые подтверждения ПФР о положительном решении и использовали средства для улучшения жилищных условий. В настоящее время общая сумма таких перечислений по находящимся в работе заявлениям превышает 200 млн руб.

Первыми клиентами, получившими выплату для досрочного погашения ипотечного кредита в рамках цифрового процесса, стала семья из Красноярска. Наибольшее число обращений на текущий момент зафиксировано в Оренбурге, Иркутске, Ставрополье, Алтайском крае, Республике Татарстан, Москве и Санкт-Петербурге.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.

"AK&M" от 28.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100