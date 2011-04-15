С.Собянин разъяснил правила прогулок

Мэр Москвы Сергей Собянин разъяснил правила прогулок. Об этом он сообщил в своём блоге.



С понедельника, 1 июня 2020 года, жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зелёные территории.



"Прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня.



Выходить на прогулку могут практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.



По-прежнему запрещается выходить из дома гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам. Также запрещено выходит гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).



Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.



Вместе с тем, с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания. На работе, в магазинах, аптеках, центрах "Мои документы", любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.



В связи с тем, что в период пандемии нельзя допускать больших скоплений людей, установлен определённый график прогулок.



Так, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно - но только до 09:00 утра.



На обычные прогулки можно выходить с 09:00 до 21:00, но не более трёх раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день.



График "прогулочных дней" для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале "Яндекс" и в мобильных приложениях.



Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах - во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями.



Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.



Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен. Если в какой-то парк придет слишком много людей, администрация имеет право временно прекратить доступ.



Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале "Яндекс".



Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры - лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.



Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащённых двигателем. Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.



Соблюдение правил прогулки будет выборочно контро-лироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. Во избежание недоразумений необходимо иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свидетельство о собственности, договор аренды). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.



"AK&M" от 28.05.2020