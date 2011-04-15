Болгария пустит туристов без тестов на COVID-19

Болгария с 1 июня страна откроет границы с соседними странами, а с 15 июня - со всеми странами ЕС.



Как сообщила АТОР, туристов будут пускать без тестов на COVID-19 и без карантина.



При въезде иностранцев попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке в стране и принимают все условия. Все расходы на лечение в случае обнаружения у них коронавирусной инфекции будут за счет их страховки или за их личный счет.



Как заявила министр туризма Николина Ангелкова, Болгария ведет интенсивные переговоры со странами, имеющими похожую эпидемическую ситуацию, о возобновлении с 15 июня чартерных рейсов.



"AK&M" от 28.05.2020