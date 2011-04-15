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28/05/2020
13:55

Словакия может начать принимать российских туристов уже в июле

Словакия может начать принимать российских туристов уже в июле. Об этом говорится в сообщении АТОР.

В стране 20 мая 2020 года стартовал последний, четвёртый, этап снятия ограничений. С началом последнего этапа снятия карантина постепенно возобновляют размещение всё большее количество отелей. Уже разрешено работать ресторанам, в том числе при гостиницах, с соблюдением мер социальной дистанции. Постепенно открываются бассейны, аквапарки.

"Готовы к приёму туристов и лечебные курорты. За время вынужденных каникул там была проведена реновация. На самом деле, оздоровительные курорты уже принимают гостей из числа местных жителей, кому предписано лечение по страховке. Купить тур самому пока нельзя", - рассказала директор зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в России и СНГ Любица Алушицова, цитируемая в сообщении.

"AK&M" от 28.05.2020
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