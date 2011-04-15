НИТУ "МИСиС" и SkillFactory заключили соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры "Наука о данных"

НИТУ "МИСиС" и ведущая образовательная платформа в области Data Science - SkillFactory - заключили соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры "Наука о данных" и сотрудничестве в области развития образовательных технологий в высшем образовании. Об этом говорится в сообщении Mail.ru.



Это первый в России случай партнёрства частной образовательной компании с государственным вузом по модели OPM (Online Program Management). Индустриальным партнёром программы выступает Mail.ru Group. Программу также поддерживают NVidia, Ростелеком и Университет НТИ "20.35".



Выпускники программы смогут работать в областях Big Data Engineering, Machine Learning Development и Artificial Intelligence Development. Цель программы - вовлечь в сферу науки о данных более 1 тыс. молодых специалистов к 2025 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики", задача которого подготовить не менее 120 тыс. выпускников вузов по IT-направлениям.



"AK&M" от 28.05.2020