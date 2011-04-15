Число клиентов в офисах ВТБ выросло на 20%

Число клиентов в офисах ВТБ с 1 по 23 мая 2020 года составило более 800 тыс., что на 20% выше клиентопотопока в апреле и на 30% ниже показателя за март. Об этом говорится в сообщении банка.



Среднее число ежедневных визитов в офисы банка в мае выросло на треть, превысив 60 тыс. клиентов.



Наиболее востребованными услугами являются проведение ипотечных сделок, оформление кредитов наличными и автокредитов. При этом наблюдается повышенный спрос на консультации по инвестиционным продуктам.



В мае доля безбумажного обслуживания при посещении офисов выросла на треть, до 20% от общего объёма всех операций, а в отдельных регионах (Тула, Тюмень и Ханты-Мансийск) до 49%. Клиент оформляет продукт в отделении, а подписывает документ, сформированный сотрудником, в своём мобильном приложении.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО в I квартале 2020 года составила 39.8 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2020