Дилерская сеть Jaguar Land Rover в России возвращается к стандартному режиму работы

Дилерская сеть Jaguar Land Rover Россия на территории Российской Федерации поэтапно возвращается к стандартному режиму работы по мере ослабления связанных с распространением COVID-19 ограничительных мер в различных регионах страны. Об этом говорится в сообщении компании.



В ряде регионов дилерские центры уже функционируют в полном объёме, включая приём заказов, продажу и сервис. На этой неделе на территории Москвы сохраняются связанные с эпидемиологической обстановкой ограничения на отдельные виды деятельности, в связи с чем дилерские центры пока работают только в режиме предоставления услуг сервиса. С 1 июня в соответствии с распоряжением мэра Москвы функционирование дилерской сети в Москве также будет возобновлено в полном объёме.



Jaguar Land Rover - крупнейший британский автопроизводитель, объединяющий два бренда - внедорожники Land Rover и спортивные седаны, спорткары и SUV Jaguar. Основные производственные предприятия Jaguar Land Rover, в том числе две крупнейшие дизайнерские и инженерные производственные площадки, три завода по производству автомобилей и Центр по сборке двигателей находятся в Великобритании. Дополнительные мощности расположены в Китае, Бразилии, Индии, Австрии и Словакии.



"AK&M" от 28.05.2020