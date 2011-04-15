KoronaPay открыла онлайн-переводы из Европы в страны СНГ и Россию

Сервис денежных переводов "Золотая Корона" (бренд KoronaPay) объявил о начале осуществления онлайн-переводов из 31 европейской страны в Россию и страны СНГ. Об этом говорится в сообщении организации.



Отправить денежный перевод можно с помощью мобильного приложения. Комиссия за переводы из Европы через мобильное приложение не взимается. Получатели денежных переводов имеют выбор: зачислить денежные средства на банковскую карту или получить наличными в широкой инфраструктуре "Золотой Короны".



Отправить деньги в приложении KoronaPay можно с дебетовых или кредитных карт VISA, Mastercard и Maestro, выпущенных европейскими банками.



"Золотая Корона" - сервис быстрых денежных переводов без открытия счёта, который предоставляет услуги на территории России, в странах СНГ, Евросоюза и ряде других стран. Сеть обслуживания включает более 50 тыс. пунктов в 34 государствах мира. Участниками и партнёрами сервиса являются свыше 450 банков, почтовые операторы и крупные торговые сети.



"AK&M" от 28.05.2020