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28/05/2020
14:54

Русагро и Cognitive Pilot запускают крупномасштабный проект

Cognitive Pilot запускает крупнейший в мире пилотный проект в области автономной сельскохозяйственной техники вместе с ООО "Группа Русагро". Об этом говорится в сообщении Cognitive Pilot.

Компании планируют протестировать Cognitive Agro Pilot, автономную систему вождения 3-го уровня для зерноуборочных комбайнов, тракторов и опрыскивателей.

Cognitive Pilot (Москва) - совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies Group. Компания разрабатывает технологии для автомобильной, транспортной, сельскохозяйственной промышленности, а также радиолокационные технологии в формате 4D и работает над их интеграцией со сторонними системами.

Русагро является одной из крупнейших в России сельскохозяйственных групп. Группа компаний "Русагро" объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.


"AK&M" от 28.05.2020
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