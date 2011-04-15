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28/05/2020
15:33

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения глав регионов и предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей регионов.

Администрации кинотеатров будут ежедневно измерять температуру работников перед началом смены и ограничат контакты между ними. Помимо этого, рекомендовано запретить прием пищи на рабочих местах, организовав его в специальных комнатах. Сотрудников необходимо обеспечить масками и перчатками. Также рекомендовано организовать специалтные места для обработки рук.

Помимо этого, рекомендовано обеспечить соблюдение дистанции 1.5 метра между людьми в кинотеатре. Продукция кинобаров может быть реализована с помощью вендинга.

Также даны рекомендации по влажной уборке и дезинфекции, а также проветривания кинотеатров и использованию в них обеззараживателей воздуха. Посетителям предлагается использовать маски.

"AK&M" от 28.05.2020
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