Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры РФ подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.



Деятельность кинотеатров возобновляется на основании решения глав регионов и предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей регионов.



Администрации кинотеатров будут ежедневно измерять температуру работников перед началом смены и ограничат контакты между ними. Помимо этого, рекомендовано запретить прием пищи на рабочих местах, организовав его в специальных комнатах. Сотрудников необходимо обеспечить масками и перчатками. Также рекомендовано организовать специалтные места для обработки рук.



Помимо этого, рекомендовано обеспечить соблюдение дистанции 1.5 метра между людьми в кинотеатре. Продукция кинобаров может быть реализована с помощью вендинга.



Также даны рекомендации по влажной уборке и дезинфекции, а также проветривания кинотеатров и использованию в них обеззараживателей воздуха. Посетителям предлагается использовать маски.



"AK&M" от 28.05.2020