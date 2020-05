Nissan намерен реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Об этом говорится в сообщении компании.



Компания планирует достичь стабильного роста благодаря дальнейшему развитию бренда Nissan, а именно укреплению его позиций в тех сегментах, где автомобили бренда пользуются особой популярностью у россиян - в классе кроссоверов и внедорожников. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей.



Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников. Все они будут оснащены передовыми технологиями Nissan в рамках стратегии NIM (Nissan Intelligent Mobility).



В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда Nissan, принято решение о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на заводе АО "Автоваз" в Тольятти в декабре 2020 года. Это позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции Nissan в России сегодня, а также обеспечит прочный фундамент для дальнейшего роста и развития в будущем.



Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.



Компания продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для более чем 130 тысяч владельцев Datsun через сеть авторизованных дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.



Решение о завершении производства Datsun не затрагивает другие рынки, на которых представлен бренд, и также никак не влияет на работу Infiniti в России.



Nissan Motor Co., Ltd. - глобальная автомобилестроительная компания, которая предлагает более 60 моделей под брендами Nissan, Infiniti и Datsun. Головной офис Nissan расположен в городе Иокогама (Япония). Деятельность компании охватывает шесть регионов: Азия и Океания, Африка, Ближний Восток и Индия, Китай, Европа, Латинская Америка и Северная Америка. С марта 1999 года Nissan совместно с французской автомобилестроительной компанией Renault входит в Альянс Renault-Nissan. В 2016 году Nissan приобрёл 34% акций компании Mitsubishi Motors, которая стала третьим полноправным членом альянса.



ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" является официальным представителем изготовителя Nissan на российском рынке.



В России компания работает с 2004 года. Сегодня Россия является одной из немногих стран в мире, где представлены все три бренда компании.



В марте 2012 года компания Nissan MotorCo., Ltd. объявила о возвращении бренда Datsun, третьего глобального бренда компании наряду с Nissan и INFINITI. В России автомобили под брендом Datsun были представлены в 2014 году. Сегодня бренд представлен в России двумя моделями: седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO.



Россия стала первой европейской страной, в которой был официально представлен люксовый бренд INFINITI, созданный в 1989 году и первоначально предназначавшийся только для рынка Северной Америки. Официальные продажи в России начаты в октябре 2006 года.



"AK&M" от 28.05.2020