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28/05/2020
15:19

Кабмин завершает работу по подготовке плана восстановления экономики

Правительство РФ на этой неделе завершает работу по подготовке общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в ней. Об этом заявил председатель Правительства Михаил Мишустин, открывая совещание по подготовке плана восстановления экономики, занятости и доходов населения, свидетельствует сообщение пресс-службы кабинета министров.

По словам М.Мишустина, на сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель - повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счёт внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана - до конца 2021 года.



"AK&M" от 28.05.2020
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