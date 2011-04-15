Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/05/2020
15:39

Госдума приняла закон о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских или смежных прав. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, должны быть заблокированы. Кроме того, закон распространяет такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, AppStore, Google Play и другие).

Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях.

В случае если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению.

Закон должен вступить в силу с 1 октября.

"AK&M" от 28.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100