Госдума приняла закон о блокировке интернет-приложений, нарушающих авторские права

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части уточнения порядка ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских или смежных прав. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, интернет-приложения, нарушающие авторские и смежные права, должны быть заблокированы. Кроме того, закон распространяет такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, AppStore, Google Play и другие).



Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях.



В случае если владелец информационного ресурса не ограничил доступ к программному приложению, операторам связи направляется информация, необходимая для принятия мер по ограничению доступа к программному приложению.



Закон должен вступить в силу с 1 октября.



"AK&M" от 28.05.2020