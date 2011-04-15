В Москве открыто движение по путепроводу через пути МЦК

В Москве открыто движение по путепроводу через пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Это очень важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородский друг с другом. Теперь время в пути для автомобилистов здесь сократится в шесть раз, и перемещение общественного транспорта будет ускорено в разы. Более 150 тыс. человек получат связь между двумя секторами города", - сказал А.Бочкарев.



Заммэра отметил, что строительство подобных объектов не только улучшает транспортные связи между районами, но и снижает перепробег автомобилей и наземного транспорта в несколько раз и, как следствие, разгружает сеть прилегающих дорог.



Он добавил, что строительные работы для возведения 100-метрового путепровода были выполнены в короткие сроки и без остановки движения автомобилей.





"AK&M" от 28.05.2020