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28/05/2020
15:52

В Москве открыто движение по путепроводу через пути МЦК

В Москве открыто движение по путепроводу через пути Московского центрального кольца (МЦК) от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Это очень важный объект, необходимый для связи районов Лефортово и Нижегородский друг с другом. Теперь время в пути для автомобилистов здесь сократится в шесть раз, и перемещение общественного транспорта будет ускорено в разы. Более 150 тыс. человек получат связь между двумя секторами города", - сказал А.Бочкарев.

Заммэра отметил, что строительство подобных объектов не только улучшает транспортные связи между районами, но и снижает перепробег автомобилей и наземного транспорта в несколько раз и, как следствие, разгружает сеть прилегающих дорог.

Он добавил, что строительные работы для возведения 100-метрового путепровода были выполнены в короткие сроки и без остановки движения автомобилей.


"AK&M" от 28.05.2020
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