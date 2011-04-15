В Госдуме подготовлены законопроекты по противодействию вмешательству во внутренние дела РФ. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, инициативы обсуждались на заседании Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.



Как сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, законопроекты находятся в высокой степени готовности и в ближайшее время будут внесены в ГД.



По словам В.Пискарева, в частности, речь идет о внесении изменений в статью 150 УК РФ, направленных на повышение верхнего предела уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Депутаты предлагают поднять его до 15 лет. Также изменения могут затронуть статью 230 УК РФ – в ней, в случае принятия закона, появится строгая уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотиков через интернет.



В.Пискарев напомнил, что ранее комиссия выявила ряд международных неправительственных организаций, деятельность которых в России запрещена, а также зарубежные СМИ, которые активно пытаются повлиять на отношение российской молодежи к наркотикам, декриминализировать их потребление.



Речь, в частности, идет о признанных в России нежелательными НПО "Открытое общество" (США), "Открытая Россия" (Великобритания) и другие, а также о трех СМИ — интернет-издании "Медуза" (Латвия), Би-Би-Си (Великобритания) и Радио "Свобода" (США).



Комиссия, по словам В.Пискарева, установила факты распространения представителями зарубежных правозащитных организаций и СМИ информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской деятельности по соображениям политического, идеологического, религиозного характера. В связи с этим комиссия предлагает внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые предусматривают ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Соответствующее решение сможет принимать генпрокурор или его заместители.



Также в ходе заседания комиссия обсудила факты вмешательства во внутренние дела РФ путем фабрикации и распространения иностранными СМИ фейковых новостей о борьбе с распространением коронавируса в России. Речь идет о публикациях "Нью-Йорк таймс" и "Файненшиел таймс", агентства "Блумберг", Радио "Свобода".



"В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как "Немецкая Волна", "Голос Америки", "Радио Свобода" и его дочерние ресурсы "Север.Реалии" и "Крым.Реалии", "Настоящее время", а также "Медуза" и "МБХ-Медиа", ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию. Мы попросили МИД России и Генеральную прокуратуру принять меры реагирования в отношении причастных к распространению деструктивной информации медиакомпаний", - сказал В.Пискарев.



"AK&M" от 28.05.2020