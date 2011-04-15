Столичные власти предоставили РЖД 27 земельных участков

Столичные власти предоставили ОАО "РЖД" 27 земельных участков общей площадью 0.84 га для развития инфраструктуры Московской железнодорожной дороги (МЖД) на Ярославском и Киевском направлениях. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Передан участок площадью 0.02 га в Югорском проезде на северо-востоке столицы для нужд Ярославского направления МЖД.



Для развития пригородного пассажирского сообщения Киевского направления МЖД на западе Москвы предоставлены 11 участков общей площадью 0.4 га под строительство остановочного пункта Аминьевская. Также переданы ещё пять участков общей площадью 0.4 га в Новой Москве, неподалеку от деревни Большое Свинорье.



На юго-востоке столицы предоставлено 13 участков в районе ТПУ "Андроновка" общей площадью 0.12 га для переустройства кабельно-воздушной линии электропередачи мощностью 110 кВ железнодорожной инфраструктуры.



Все эти участки сданы в аренду на 11 месяцев 28 дней для проведения строительных работ (за исключением площадки в Югорском проезде, её срок аренды составит 6 лет).



Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 28.05.2020