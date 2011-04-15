Роспотребнадзор подтвердил устранение нарушений в "Красное & Белое". Об этом говорится в сообщении компании по итогам судебного заседания, которое состоялось сегодня, 28 мая.



По делу о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КОАП РФ объявлен перерыв до завтра.



Компания отмечает, что приняла беспрецедентные меры по профилактике и обеспечению безопасности на всех своих объектах с целью предотвращения распространения COVID-19. На момент составления протокола и передачи материалов дела в суд все нарушения уже были устранены.



"Мы самостоятельно увеличили число влажных уборок складских и торговых помещений специализированными антисептическими моющими средствами, ужесточили контроль за здоровьем сотрудников, провели тестирование 1200 человек на наличие инфекций. Принимая во внимание оперативность и объём проделанной работы, мы считаем, что возможное закрытие склада "Абсолют" в Екатеринбурге нецелесообразно", - отметили в компании.



Также компания отмечает, что большинство сотрудников с выявленными положительными результатами тестов являлись скрытыми носителями без типичных симптомов и каких-либо жалоб на здоровье, что существенно затрудняло их выявление. Тем не менее, сотрудники с положительным тестом изолированы и находятся под наблюдением врачей, а складские территории были дополнительно продезинфицированы.



"Кроме этого, по состоянию на 28 мая у нас отсутствует официальная информация о возбуждении уголовного дела против нашей компании, нет информации в отношении кого оно возбуждено и по какой статье", - добавили в КБ.



"Красное и Белое" - российская компания-ритейлер и одноименная сеть магазинов формата самообслуживания. Сеть позиционирует себя как "магазины у дома". Головной офис находится в Челябинске.



"AK&M" от 28.05.2020