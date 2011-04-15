Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 мая, не изменились - 44.84 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 18 по 24 мая 2020 года, не изменились - 44.84 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-95 стоил 45.84 руб., АИ-98 - 52.07 руб., дизельное топливо - 47.96 руб. Бензин АИ-92 подорожал на 0.1% до 42.4 руб.



За период с момента предыдущей регистрации средние цены по РФ на бензин автомобильный выросли на 1 коп., на дизельное топливо - снизились на 2 коп. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Вологде - на 0.8%. Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 8 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Перми - на 0.6%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.





"AK&M" от 28.05.2020