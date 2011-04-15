ЦБ указал на снижение инфляционных ожиданий в мае

Инфляционные ожидания населения и бизнеса в мае снижались, свидетельствует сообщение Банка России.



Среди наиболее подорожавших реже стали упоминаться товары длительного хранения, а также фрукты и овощи. Рост цен на эти товарные группы был наиболее значительным, по мнению опрошенных, в апреле, однако замедлился в начале мая.



По данным мониторинга предприятий, проведённого Банком России в мае, ценовые ожидания бизнеса на ближайшие три месяца снизились под влиянием укрепления рубля и сокращения издержек. Рост ожиданий наблюдался лишь у предприятий добычи полезных ископаемых, что было связано с динамикой мировых цен на сырьё.



По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3.8-4.8% по итогам 2020 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.







AK&M Антикризис