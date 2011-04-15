Объём денежной базы с 15 по 22 мая увеличился на 54.2 млрд руб. (+0.4%) до 12393.0 млрд руб.

Объём денежной базы с 15 по 22 мая 2020 года увеличился на 54.2 млрд руб. (+0.4%) до 12393.0 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.





"AK&M" от 29.05.2020