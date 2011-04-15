Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 мая

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Банк России установил на 30 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.0642
1 Азербайджанский манат 41.7047
100 Армянских драмов 14.6212
1 Белорусский рубль 29.3516
1 Болгарский лев 40.1612
1 Бразильский реал 13.0903
100 Венгерских форинтов 22.5045
1000 Вон Республики Корея 57.1992
10 Гонконгских долларов 91.2576
1 Датская крона 10.5366
1 Доллар США 70.7520
1 Евро 78.5489
100 Индийских рупий 93.5638
100 Казахстанских тенге 17.1643
1 Канадский доллар 51.3850
100 Киргизских сомов 95.9470
10 Китайских юаней 99.0079
10 Молдавских леев 40.4876
1 Новый туркменский манат 20.2438
10 Норвежских крон 72.4866
1 Польский злотый 17.6364
1 Румынский лей 16.2175
1 СДР (специальные права
заимствования) 96.6161
1 Сингапурский доллар 50.0616
10 Таджикских сомони 69.0432
1 Турецкая лира 10.3762
10000 Узбекских сумов 69.7820
10 Украинских гривен 26.2872
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.0603
10 Чешских крон 29.0801
10 Шведских крон 74.7109
1 Швейцарский франк 73.4475
10 Южноафриканских рэндов 40.3090
100 Японских иен 65.9539
"AK&M" от 29.05.2020