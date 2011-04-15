Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 мая

Банк России установил на 30 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.0642

1 Азербайджанский манат 41.7047

100 Армянских драмов 14.6212

1 Белорусский рубль 29.3516

1 Болгарский лев 40.1612

1 Бразильский реал 13.0903

100 Венгерских форинтов 22.5045

1000 Вон Республики Корея 57.1992

10 Гонконгских долларов 91.2576

1 Датская крона 10.5366

1 Доллар США 70.7520

1 Евро 78.5489

100 Индийских рупий 93.5638

100 Казахстанских тенге 17.1643

1 Канадский доллар 51.3850

100 Киргизских сомов 95.9470

10 Китайских юаней 99.0079

10 Молдавских леев 40.4876

1 Новый туркменский манат 20.2438

10 Норвежских крон 72.4866

1 Польский злотый 17.6364

1 Румынский лей 16.2175

1 СДР (специальные права

заимствования) 96.6161

1 Сингапурский доллар 50.0616

10 Таджикских сомони 69.0432

1 Турецкая лира 10.3762

10000 Узбекских сумов 69.7820



10 Украинских гривен 26.2872

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.0603

10 Чешских крон 29.0801

10 Шведских крон 74.7109

1 Швейцарский франк 73.4475

10 Южноафриканских рэндов 40.3090

100 Японских иен 65.9539

"AK&M" от 29.05.2020