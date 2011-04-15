ЦБ установил учётную цену золота на 30 мая - 3925.38 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 3925.38 руб./грамм

Серебро: - 40.01 руб./грамм

Платина: - 1910.77 руб./грамм

Палладий:- 4369.75 руб./грамм



"AK&M" от 29.05.2020