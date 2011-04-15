Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 мая 2020 года.



БЮДЖЕТУ ВЫПИСАЛИ ПОДОРОЖНУЮ

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОТРАСС В ЭТОМ ГОДУ МОГУТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ НА 8 МЛРД РУБЛЕЙ





Правительство обсуждает увеличение в этом году на 7,7 млрд руб. бюджета строительства и реконструкции автодорог за счет будущих периодов. Такое решение может позволить завершить работы по автодорогам Р-217 "Кавказ" и Р-228 на одном из участков в Саратовской области. Кроме того, перераспределение средств коснется М-5 "Урал" и Пермь-Екатеринбург. Эксперты отмечают, что строительство дорожной инфраструктуры оказывает большое влияние на смежные отрасли на фоне общего урезания бюджетов, но признают, что сумма добавочного финансирования недостаточно велика.





ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЬШЕ НЕ ОДНА

ЭПИДЕМИЯ МОЖЕТ РАСТЯНУТЬ ПЛЕБИСЦИТ ПО ПОПРАВКАМ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ



В четверг на закрытом совещании Центризбиркома с региональными комиссиями были утверждены рекомендации Роспотребнадзора по организации общероссийского голосования по конституционным поправкам в условиях эпидемии. Из документа следует, что голосование может продлиться несколько дней во избежание массового скопления людей на участках. Такую возможность подтвердили "Ъ" информированные источники в администрации президента и в мэрии Москвы. Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. При надомном голосовании членам комиссий рекомендовано не заходить в квартиры, а при посещении избирателей, находящихся на карантине, надевать дополнительную защиту. Членов избиркомов обеспечат средствами защиты, а наблюдателям придется купить маски самим.





НА "ПОЧТЕ" ПРИМУТ ЛЕКАРСТВА

ГОСКОМПАНИЯ НАЧАЛА РАБОТАТЬ С АПТЕКАМИ



"Почта России" начала доставлять лекарства от дистрибуторов в аптеки. В дальнейшем госкомпания планирует заняться и доставкой их конечным покупателям - пока разрешения на это аптекам только начинают выдавать. Эксперты сомневаются, что у "Почты России" найдутся достаточные ресурсы для доставки на дом в виде транспорта и курьеров.





СПРОС ВЫШЕ КОТЛОВАНА

ПОКУПАТЕЛИ ЖИЛЬЯ ИНТЕРЕСУЮТСЯ ТОЛЬКО ЗАВЕРШЕННЫМИ ПРОЕКТАМИ



Кризис заставил покупателей жилья в Москве придирчиво подходить к выбору проектов, переориентировавшись на новостройки в высокой стадии готовности. Если в первые четыре месяца прошлого года 58% продаж приходилось на проекты на стадии котлована и монтажа нижних этажей, то сейчас только 44%. Но полного отказа покупателей от проектов на начальном этапе ждать не стоит: их остановит разница в цене между стартовавшими и завершающимися стройками.





ПРОДЮСЕРЫ ПРИШЛИ ЗА "ДЕДОМ МОРОЗОМ"

СОЗДАТЕЛИ НОВОГОДНЕЙ КОМЕДИИ ДЕЛЯТ СБОРЫ В СУДЕ



Продюсер фильма "Дед Мороз. Битва магов" с Федором Бондарчуком в главной роли Лев Карасев потребовал 50 млн руб. с кинокомпаний Enjoy Movies и Renovatio Entertainment. Это треть бокс-офиса новогодней комедии, провалившейся в прокате в 2016 году. Самому господину Карасеву еще предстоит вернуть 60 млн руб., которые он получал на производство фильма, в Фонд кино.





ЕДА В НЕВЫНОСИМОМ ПОЛОЖЕНИИ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РЕСТОРАНОВ НЕ СМОГЛИ ОСВОИТЬ ДОСТАВКУ



Около 57% ресторанов не смогли приспособиться к работе в формате навынос или с доставкой после решения властей о запрете обслуживания клиентов в залах в рамках борьбы с пандемией COVID-19. Такие данные приводит поставщик решений для ресторанов Poster. В результате отрасль работает с оборотом в 33% от докризисных показателей. Участники рынка говорят, что ситуация еще хуже, а заведения, за некоторыми исключениями, потеряли более 80% выручки.





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"AK&M" от 29.05.2020