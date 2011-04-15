МКБ приобрёл 100% капитала банка "Веста"

ПАО "Московский кредитный банк" приобрело 100% капитала ООО Инвестиционный Банк "Веста". Об этом говорится в сообщении МКБ.



Изменение произошло 28 мая.

Ранее стало известно, что МКБ заключил сделки о приобретении 100% акций банков "Веста" и Руснарбанк, входящих в ГК "Регион".



Сделки осуществляются в рамках стратегического партнёрства концерна "РОССИУМ" Романа Авдеева и ГК "Регион" Сергея Сударикова.



Сообщалось, что приобретение банка "Веста", специализирующегося на работе с малым и средним бизнесом, стало логичным продолжением ранее начатого проекта по синергии бизнесов двух банков. Сформировано единое продуктовое предложение для клиентов сегмента МСБ, созданы совместные каналы дистрибуции, через которые выгодные и технологичные продукты из линейки банка "Веста" уже доступны клиентам МКБ. Консолидация продуктовой и методологической экспертизы позволит оптимизировать расходы на развитие технологий, улучшить качество сервиса и повысить эффективность работы с сегментом малого и среднего бизнеса, привлечь новых клиентов из числа МСБ-партнёров крупного бизнеса.



Приобретение Руснарбанка позволит МКБ расширить продуктовую линейку за счет развития и оперативного ввода в промышленную эксплуатацию направлений автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать уникальную цифровую платформу НОРМА по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров в качестве дополнительного канала продаж. В рамках развития автокредитования МКБ сможет использовать партнерскую сеть автодилеров и агентов более чем в 40 регионах России.



"В результате сделок по приобретению "Весты" и Руснарбанка МКБ получит экспертизу в направлениях, которые раньше не развивались в банке. Ранее начатый совместный анализ активов выявил зоны повышения эффективности действующего бизнеса. Благодаря консолидации продуктовых и технологических платформ, мы запустим новые для себя бизнесы без дополнительных инвестиций", - сообщал первый заместитель председателя правления МКБ Михаил Полунин.



Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 29.05.2020