Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 29 мая, в размере 71.1012 руб. против 71.0635 руб. на 28 мая.
Курс доллара США за последние 5 дней:
27.05.20 - 71.0635 руб.
27.05.20 - 71.1408 руб.
26.05.20 - 71.5962 руб.
23.05.20 - 71.8804 руб.
22.05.20 - 70.9240 руб.
"AK&M" от 28.05.2020